Украинцы научились добывать газ из водорослей

Ученые из Кременчуга (Украина) разработали технологию добычи газа из водорослей. Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

«Кременчугские ученые научились добывать газ из сине-зеленых водорослей, которыми летом обильно цветет Днепр. Они создали специальную станцию, которая работает на этих водорослях», — говорится в сообщении.

По словам изобретателей, данная технология поможет не только очистить реку от загрязнения, но и частично решить энергетическую проблему. Более мощные установки позволят отапливать дома. Отмечается, что данная технология также благоприятно скажется на рыбном хозяйстве и облегчит процесс очищения питьевой воды. При этом технология еще не запатентована.

В конце 2016 года член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин заявил, что России необходимо наладить полноценное гуманитарное сотрудничество с Украиной в научной сфере.