Сотрудничество с Украиной предложили наладить с помощью «мягкой силы»

России необходимо наладить полноценное гуманитарное сотрудничество с Украиной, в первую очередь, в научной сфере, заявил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин. Об этом во вторник, 27 декабря, пишет «Парламентская газета».

«Нам нужно усилить использование "мягкой силы" — через Россотрудничество, через "Русский мир". Надо стремиться к диалогу с украинскими учеными, предлагать сотрудничество на гуманитарном поле, в первую очередь научном», — считает сенатор.

По его словам, сейчас российская сторона предлагает Киеву взаимодействие только в сфере культуры, чего явно недостаточно. «Москве нужно продолжать активную наступательную идеологическую работу. Нужно укреплять позитивный образ России в мировом сообществе, разрушать существующие мифы о нашей истории», — уверен парламентарий.

Кроме того, Кондрашин считает необходимым усилить помощь самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам. «И в плане экономики, и в сфере культуры, и в образовании», — подчеркнул он.

В ночь на 27 августа украинские радикалы забросали дымовыми шашками и изрисовали стены здания Российского центра науки и культуры (Россотрудничества) в Киеве. МИД России осудил бездействие местных правоохранительных органов, которые не задержали злоумышленников.

В начале июля националисты из партии «Свобода» сорвали запланированную в здании Россотрудничества презентацию книги украинского историка, академика НАН Украины, директора Института археологии НАНУ Петра Толочко «Откуда пошла Русская земля».