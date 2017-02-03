Названо главное отличие в культурном развитии протогерманцев и балтославян

Международный коллектив ученых выявил отличия перехода от хозяйственно-культурного типа охотников и собирателей к сельскому хозяйству у балтославян и остальных древних индоевропейских племен, в частности, протогерманцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Авторы статьи выяснили, что смена хозяйственно-культурного уклада у древних предков носителей современных балтийских и славянских языков сопровождалась не миграцией на территорию их расселения земледельцев с Ближнего Востока, а торговыми и культурными контактами с последними.

Ученые полагают, что индоевропейские племена Центральной и Западной Европы, в отличие от балтославян, допустили интенсивную миграцию на свои территории расселения земледельцев из Леванта и позднее Анатолии. В результате произошло смешивание или замещение местных охотников на ближневосточных земледельцев.

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К своим выводам ученые пришли, сравнив восемь древних геномов (шесть из Латвии и два из Украины) с ДНК древних ближневосточных земледельцев. Люди, которым принадлежали исследованные материалы, жили около 4,8-8,3 тысячи лет назад.

У одного из геномов, найденных на территории Латвии и имеющих возраст 5-7 тысяч лет, ученые также обнаружили следы ДНК древних жителей понтийских степей. Данный период отвечает времени, когда могло произойти расщепление гипотетического балтославянского языка на две ветви.