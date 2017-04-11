Траты Украины полученных за транзит газа денег удивили главу Wintershall

За транзит российского газа через Украину европейские потребители заплатили миллиарды, однако эти средства не пошли на модернизацию трубопроводной системы. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил председатель правления крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен.

«Я не знаю, куда пошли эти деньги, но точно не на модернизацию системы газопроводов на Украине», — сказал он. При этом Мерен отметил низкие технические характеристики украинской системы газоснабжения.

По его словам, за последние пять лет газовый рынок изменился, и в Европе нет недостатка этого топлива, напротив, есть сверхпредложение, и цены на энергоносители существенно снижаются. «По всей видимости, газа в мировой системе более чем достаточно. Если тебе не нравится один газ — пойди и купи другой. И ты его можешь получить по другой цене. И поэтому я никогда не пойму аргумента "быть в зависимости"», — заявил Мерен.

По его мнению, нужно создавать больше возможностей для получения газа, поэтому на первом месте должны стоять вопросы улучшения инфраструктуры.

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Из-за отказа в строительстве «Южного потока» Европа проиграла больше всех, потеряв возможность безопасных поставок газа в Европу, считает Мерен. При этом такие страны, как Болгария и Румыния, лишились, по его словам, не только повышенной энергобезопасности, но и доходов от транспортировки энергоносителя и не создали новые рабочие места.

В настоящее время российский газ в Европу, помимо транзита через Украину, поступает через газопровод «Северный поток», а также через газопровод OPAL, который расположен в ФРГ и объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

В июне 2016-го сообщалось, что Германия активизировала усилия по созданию политических условий в Евросоюзе для реализации «Северного потока — 2». Соглашение акционеров о строительстве третьей и четвертой ниток газопровода было подписано в начале сентября прошлого года «Газпромом», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie.

Wintershall Holding GmbH — одна из крупнейших немецких нефтегазовых компаний, основанная в 1894 году. Является стопроцентным дочерним предприятием концерна BASF.