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Оператор «Северного потока-2» подал заявку на строительство в водах Германии

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Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» подала заявку на строительство в территориальных водах Германии, передает Rambler News Service со ссылкой на данные Nord Stream 2.

Отмечается, что заявочные документы на строительство и эксплуатацию 85-километрового участка газопровода будут доступны для общественных консультаций с 18 апреля 2017 года. Полную документацию обнародуют до 17 мая.

Nord Stream 2 также опубликовала отчет об оценке воздействий на окружающую среду, в котором представлены потенциальные экологические трансграничные воздействия проекта нового газопровода через Балтийское море. Документ направлен госорганам России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В конце марта стало известно, что Евросоюз решил отказаться от попыток помешать строительству трубопровода «Северный поток-2» и предлагает провести переговоры с Москвой по этому вопросу.

Также появилась информация о том, что Еврокомиссия направила членам ЕС документ, в котором предложила обсудить проект строительства газопровода в правовом поле и начать переговоры по согласованию работ.

В июне 2016 года сообщалось, что Германия активизировала усилия по созданию политических условий в Евросоюзе для реализации «Северного потока-2». Главным препятствием на пути строительства газопровода остается Варшава. Польский антимонопольный регулятор UOKiK несколько раз откладывал рассмотрение ходатайства о выдаче разрешения на создание совместного предприятия Nord Stream 2 AG для реализации проекта.

Соглашение акционеров «Северного потока-2» о строительстве третьей и четвертой ниток газопровода было подписано в начале сентября прошлого года «Газпромом», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie.

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