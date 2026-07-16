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21:59, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Соловьев счел неизбежной большую войну в Европе

Соловьев заявил, что большая война в Европе неизбежна
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Начало большой войны в Европе — это вопрос времени, она неизбежна, так как правительства европейских стран держат курс на эскалацию конфликта вокруг Украины. С такой точкой зрения выступил телеведущий Владимир Соловьев в интервью журналу Die Weltwoche.

«Это неизбежно, потому что именно в это ваши правительства вкладывали огромные средства», — пояснил журналист. Он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась к эскалации конфликта, и была готова к заключению мирного соглашения с Украиной в Стамбуле, однако тогда бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и французский лидер Эммануэль Макрон настояли на продолжении войны.

При этом, добавил Соловьев, Москва не откажется от своих целей под внешним давлении, и народ России готов отдать свои жизни, если это потребуется, но не сдаться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит быстрых перспектив для возобновления переговоров по Украине.

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