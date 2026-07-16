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21:26, 16 июля 2026Россия

В Кремле заявили об отсутствии быстрых перспектив возобновления переговоров по Украине

Песков: Москва не видит быстрых перспектив для возобновления переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Москва не видит быстрых перспектив для возобновления переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались, как в Кремле оценивают перспективы возобновления переговоров по вопросу мирного урегулирования при посредничестве Турции.

«Пока таких каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет», — подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что Москва «сохраняет свою открытость» для дипломатического решения вопроса.

Ранее Песков назвал национальные интересы России главным в переговорах по Украине.

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