В Кремле заявили об отсутствии быстрых перспектив возобновления переговоров по Украине

Песков: Москва не видит быстрых перспектив для возобновления переговоров по Украине

Москва не видит быстрых перспектив для возобновления переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались, как в Кремле оценивают перспективы возобновления переговоров по вопросу мирного урегулирования при посредничестве Турции.

«Пока таких каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет», — подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что Москва «сохраняет свою открытость» для дипломатического решения вопроса.

Ранее Песков назвал национальные интересы России главным в переговорах по Украине.

