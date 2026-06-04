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22:29, 4 июня 2026Россия

Песков назвал главное в переговорах по Украине

Песков назвал национальные интересы России главным в переговорах по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Песков подчеркнул, что главным в переговорах по Украине для России являются ее собственные национальные интересы. «При всем уважении к Соединенным Штатам [Америки] и их добрым услугам для нас главное — наши национальные интересы», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о подписании соглашения с Украиной. Он подчеркнул, что Москва хотела бы подписывать договоренности с легитимным представителем Киева. Путин также заявил, что обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине можно на уровне МИД или спецслужб.

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