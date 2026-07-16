Силовики рассказали о шоке на Украине из-за статистики обменов телами погибших

Статистика обменов телами погибших каждый раз вызывает шок среди жителей Украины. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, очередная передача тел погибших военнослужащих вызвала широкий общественный резонанс на Украине.

Источник отметил, что статистика обменов телами погибших каждый раз вызывает широкий общественный резонанс на Украине, заставляя многих задуматься о реальных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в ходе последнего обмена с российской стороны были переданы останки 501 украинского военнослужащего, тогда как на родину вернулись тела 31 российского бойца.

Ранее между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами военнослужащих. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. По данным военкора, Москва вернула Киеву тела 501 солдата. Украина взамен передала России тела 31 военнослужащего.