Стало известно об обмене телами военнослужащих России и Украины

Военкор Коц заявил, что Россия и Украина обменялись телами

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами военнослужащих. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

«Завершен очередной обмен телами», — написал он.

По данным военкора, Москва вернула Киеву 501 тело солдата. Украина взамен передала России 31 тело военнослужащего. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Предыдущий обмен прошел 18 июня. Киеву тогда передали 522 тела. Москва, в свою очередь, получила 33 тела российских бойцов. До этого еще один обмен состоялся в мае 2026 года.