Евросоюз решил отказаться от попыток помешать «Северному потоку-2»

Евросоюз отказывается от попыток помешать строительству трубопровода «Северный поток-2» и предлагает провести переговоры с Москвой по данному вопросу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Если ранее, находясь под давлением ряда государств, в частности Польши, власти ЕС пытались остановить реализацию проекта, то теперь, пишет издание, Брюссель предлагает провести переговоры с Москвой и развеять опасения некоторых стран относительно безопасности «Северного потока-2».

30 марта Reuters со ссылкой на датскую газету Politiken сообщил, что Еврокомиссия направила членам ЕС документ, в котором предложила обсудить проект строительства газопровода в правовом поле и начать переговоры по согласованию работ.

«Нам не нравится "Северный поток-2" в политическом отношении. Но у Еврокомиссии нет юридических оснований ему препятствовать, поскольку правила Евросоюза не распространяются на морскую часть трубопровода», — цитировало издание представителя ЕК Анну-Кайсу Итконен.

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В июне 2016 года сообщалось, что Германия активизировала усилия по созданию политических условий в Евросоюзе для реализации «Северного потока-2», главным препятствием на пути строительства газопровода остается Варшава. Польский антимонопольный регулятор UOKiK несколько раз откладывал рассмотрение ходатайства о выдаче разрешения на создание совместного предприятия Nord Stream 2 AG для реализации проекта.

Соглашение акционеров по проекту «Северный поток-2», подразумевающему расширение «Северного потока» (строительство третьей и четвертой ниток), было подписано в начале сентября прошлого года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. В состав нового консорциума вошли «Газпром», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie. Две новые нитки общей годовой мощностью 55 миллиардов кубометров, как и уже действующие, пройдут от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Ввод трубопровода в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года.

