ФСБ: Целью агентов Киева стали глава нового региона России и критические объекты Крыма

Двое россиян, которых завербовала украинская спецслужба, готовили теракт против руководителя нового региона страны и на критически важные объекты Крыма. Их цели раскрывает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Для совершения теракта злоумышленники планировали использовать три боевых дрона и бомбу массой 800 граммов. Их заранее обучили обращению с самодельной взрывчаткой.

О задержании агентов Киева 1992 и 1999 годов рождения стало известно 4 августа. Предварительно, они были завербованы при помощи мессенджера Telegram и по заданию кураторов собирали данные о Российской армии.

Кроме того, они планировали устроить теракты на критически важных объектах полуострова, а также против руководителя одного из новых регионов, когда тот был в Крыму.

В отношении них возбуждены уголовные дела по пяти уголовным статьям, включая госизмену и подготовку к теракту. Злоумышленники задержаны и дают признательные показания.

