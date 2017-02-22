Nord Stream заключила контракт с Allseas на строительство «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») и швейцарская Allseas заключили контракт на прокладку труб для газопровода в Балтийском море. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Allseas будет осуществлять морские трубоукладочные работы для обеих линий в 2018 и 2019 годах. Ранее входящая в «Газпром» компания South Stream Transport B.V. заключила с Allseas Group контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток».

Документы должны быть подписаны в ближайшие дни. Между тем другие тендеры, в частности на укладку прибрежных участков трубопровода, продолжаются.

Предварительное соглашение о намерениях было заключено сторонами в декабре 2016 года.

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В общей сложности около 200 компаний из 20 стран принимают участие в реализации проекта «Северный поток-2», говорится в сообщении.

Соглашение акционеров по проекту «Северный поток-2», подразумевающему расширение «Северного потока» (строительство третьей и четвертой ниток), было подписано в начале сентября прошлого года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. В состав нового консорциума вошли «Газпром», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie. Две новые нитки общей годовой мощностью 55 миллиардов кубометров, как и уже действующие, пройдут от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Ввод трубопровода в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года.