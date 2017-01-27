«Газпром» установил очередной рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье

«Газпром» 26 января 2017 года установил очередной рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье. Объем поставок составил 635,6 миллиона кубометров в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщении компании.

Днем ранее экспорт газа холдингом в дальнее зарубежье был равен 635,1 миллиона кубометров.

В компании подчеркнули, что газопроводы «Северный поток», «Ямал-Европа» и «Голубой поток» работают на полную мощность, транзит через Украину превышает плановые объемы более чем на 100 миллионов кубометров в сутки.

Поставки в Германию 26 января выросли на 32 процента по сравнению с аналогичной датой 2016 года — до 163,9 миллиона кубометров. Всего с 1 по 26 января, по данным «Газпрома», в Германию было поставлено уже 4,2 миллиарда кубометров газа, что на 709,5 миллиона кубометров превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

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В начале января из-за резкого похолодания суточные объемы поставок газа в Европу были рекордными. Так, 11 января был установлен новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье. Потребителям было поставлено 624 миллиона кубометров газа. Предыдущее пиковое значение, также установленное в январе, составляло 621,8 миллиона кубометров.

В середине января компания-оператор Nord Stream сообщила, что среднегодовая загрузка газопровода «Северный поток» в 2016 году составила 80 процентов. Потребителям в Евросоюзе по газотранспортной системе, которая имеет мощность 55 миллиардов кубометров, было поставлено 43,8 миллиарда «кубов» энергоносителя.

В 2016 году «Газпром» в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5 процента по сравнению с 2015 годом — до более 179,3 миллиардов кубометров, что стало историческим максимумом, сообщал глава российского холдинга Алексей Миллер.