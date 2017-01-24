Экспорт российского газа в Европу вырос в январе на 20 процентов

«Газпром» в январе 2017 года нарастил экспорт газа в Европу на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков, сообщает во вторник, 24 января, ТАСС.

Он также не исключил, что в целом по итогам года объемы поставок в этот регион также увеличатся.

В начале января из-за резкого похолодания суточные объемы поставок газа в Европу были рекордными. Так, 11 января был установлен новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье. Потребителям было поставлено 624 миллиона кубометров газа. Предыдущее пиковое значение, также установленное в январе, составляло 621,8 миллиона кубометров.

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В середине января компания-оператор Nord Stream сообщила, что среднегодовая загрузка газопровода «Северный поток» в 2016 году составила 80 процентов. Потребителям в Евросоюзе по газотранспортной системе, которая имеет мощность 55 миллиардов кубометров, было поставлено 43,8 миллиарда «кубов» энергоносителя.

В компании также сообщали, что в прошлом году был установлен очередной рекорд по объему поставок газа и уровню загрузки «Северного потока». Так, в 2015 году по трубе прокачали 39,1 миллиарда кубометров (уровень загрузки — 71 процент), в 2014 году — 35,5 миллиарда (65 процентов), в 2013-м — 23,8 миллиарда кубометров (43 процента).

В 2016 году «Газпром» в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5 процента по сравнению с 2015 годом — до более 179,3 миллиардов кубометров, что стало историческим максимумом, сообщал глава российского холдинга Алексей Миллер.