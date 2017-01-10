Оператор «Северного потока» сообщил о рекорде по экспорту газа

Среднегодовая загрузка газопровода «Северный поток» в 2016 году составила 80 процентов, говорится в пресс-релизе компании-оператора Nord Stream. Потребителям в Евросоюзе по газотранспортной системе, которая имеет мощность 55 миллиардов кубометров, было поставлено 43,8 миллиарда «кубов» энергоносителя.

В сообщении отмечается, что в прошлом году был установлен очередной рекорд по объему поставок газа и уровню загрузки «Северного потока». Так, в 2015 году по трубе прокачали 39,1 миллиарда кубометров (уровень загрузки — 71 процент), в 2014 году — 35,5 миллиарда (65 процентов), в 2013-м — 23,8 миллиарда кубометров (43 процента).

«В течение пяти лет с начала эксплуатации «Северный поток» безукоризненно выполняет все заявки на транспортировку газа. На конец 2016 года в Европейский союз поставлено всего 154,4 миллиарда кубометров газа», — отмечается в релизе. В декабре прошлого года средний показатель загрузки «Северного потока» составил 87 процентов.

В январе 2017 года «Газпром» сообщал о рекордных среднесуточных объемах экспорта газа по «Северному потоку».

Две нитки газопровода «Северный поток» проходят по дну Балтийского моря от российского города Выборг до местности Любмин вблизи города Грайфсвальд в Германии. В сентябре 2015 года было подписано соглашение о расширении газопровода. В состав консорциума по строительству вошли «Газпром», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie. Две новые нитки общей годовой мощностью 55 миллиардов кубометров, как и уже действующие, пройдут от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Ввод трубопровода в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года.

