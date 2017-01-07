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«Газпром» сообщил о рекордных объемах экспорта газа по «Северному потоку»

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«Газпром» три дня подряд фиксирует новые рекордные объемы поставок газа по «Северному потоку». Об этом говорится в сообщении российской компании, передает в субботу, 7 января, ТАСС.

Как отмечается, суточный объем экспорта вырос с начала 2017 года. 1 января он впервые достиг 160,75 миллиона кубометров и ежедневно увеличивался до 4-го числа. В итоге с 4 по 6 января компания фиксирует новый рекордный суточный объем поставок газа по «Северному потоку» — 165,2 миллиона кубометров. Это происходит в условиях повышенного спроса на газ в Европе, говорится в сообщении.

«В настоящее время объем загрузки "Северного потока" в пересчете на год на 10 процентов превышает проектные объемы газопровода (...). Это не только бестранзитный газопровод, напрямую соединяющий газотранспортные системы России и Европы, но и, что очень важно, газопровод современный и высокотехнологичный», — отметил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В сентябре 2015 года было подписано соглашение о расширении газопровода «Северный поток». В состав консорциума по строительству вошли «Газпром», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie. Две новые нитки общей годовой мощностью 55 миллиардов кубометров, как и уже действующие, пройдут от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Ввод трубопровода в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года.

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