«Газпром» прокачал рекордный суточный объем газа по «Северному потоку»

«Газпром» в воскресенье, 1 января, поставил по газопроводу «Северный поток» рекордный суточный объем газа — 160,75 миллиона кубометров, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании.

В «Газпроме» подчеркнули, что в пересчете на год объем прокачки 1 января превысил проектные показатели газопровода. «Текущий уровень загрузки "Северного потока" наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком. И в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства "Северного потока-2"», — сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По данным Rambler News Service, поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили в 2015 году 39,1 миллиарда кубометров, увеличившись почти на 10 процентов к уровню 2014 года. Среднегодовая загрузка газопровода составила 71 процент.

В сентябре 2015 года было подписано соглашение о расширении газопровода «Северный поток». В состав консорциума по строительству вошли «Газпром», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie. Две новые нитки общей годовой мощностью 55 миллиардов кубометров, как и уже действующие, пройдут от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Ввод трубопровода в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года.