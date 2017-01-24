В австрийской OMV рассказали о значении поставок российского газа для Европы

Европу в скором времени ждет резкое сокращение добычи газа, и в таких условиях поставки этого ресурса из России приобретают дополнительное значение. Об этом, выступая на Европейской газовой конференции, заявил член совета управляющих австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер, передает во вторник, 24 января, РИА Новости.

«Мы будем испытывать 50-процентный перепад добычи газа в Европе. Это значит, что домашняя добыча сократится на 50 миллиардов кубометров», — отметил он.

Ляйтнер подчеркнул, что Россия как самый главный поставщик газа находится рядом с Европой.

«В ближайшем будущем природный газ будет основным ресурсом в Европе, и нельзя забывать, что поддержка системы и надежность подачи газа являются ключевыми для ее развития в будущем», — сказал предприниматель.

Материалы по теме Холодный аргумент Убедят ли морозы европейцев в необходимости «Северного потока-2»

По его словам, с Россией было создано «надежное партнерство» и по газу, и по нефти. «Наше партнерство работает почти 50 лет, и австрийские власти понимают его важность. Партнерство с Россией — это ключевой элемент для безопасности поставок газа. Европа должна геостратегически пересмотреть позицию по России», — заключил член совета управляющих OMV.

В то же время, добавил он, газ является очень «политизированным ресурсом». По этой причине «не всегда действительность и долгосрочность, надежность поставок определяются капиталовложениями».

Ранее 24 января в «Газпроме» сообщили, что в январе 2017-го экспорт газа в Европу вырос уже на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2016-м «Газпром» увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5 процента по сравнению с 2015 годом — до более чем 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом, сообщал глава российского холдинга Алексей Миллер.