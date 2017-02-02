Венгрия обеспокоилась ролью Украины в транзите российского газа в Европу

Венгрия выступает за диверсификацию поставок российского газа в Европу. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Мы не можем обойти вопрос, насколько стабильной является поставка газа через Украину, — сказал он. — Мы всегда ратовали за то, что нужно осуществлять диверсификацию поставок».
Глава российского государства в свою очередь заявил, что газ в Венгрию может поступать по «Северному потоку-2» и «Турецкому потоку». «Возможны и другие варианты, кстати говоря, мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину», — подчеркнул Путин. При этом он отметил, что Россия может продолжить поставлять газ через Украину, «если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно».
По словам Путина, Венгрия является надежным звеном в транзите российского топлива в страны Западной Европы.
Кроме того, Орбан сообщил, что РФ и Венгрия договорились начать переговоры о поставках российского газа после 2021 года. «Газ гарантирован для нас до 2021 года, а сегодня мы приняли решение, что попросим наших сотрудников начать переговоры о поставках газа после 2021 года», — сказал он.
Сообщается также, что Москва и Будапешт договорились укреплять промышленную кооперацию, в частности, в высокотехнологичных и наукоемких отраслях.
В конце января зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев предупреждал, что отказ Варшавы продлить договор о транзите газа через территорию Польши ставит под угрозу поставки топлива в европейские страны.