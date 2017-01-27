Венгрия решила укреплять связи с Россией и США одновременно

Венгрия намерена укреплять связи с Россией и в то же время надеется на более тесное взаимодействие с США после избрания президентом страны Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто сообщает Reuters.

«Мы считаем, что санкции бесполезны, — заявил министр, напомнив, что его страна потеряла из-за ограничений на торговлю и инвестирование в Россию 6,5 миллиарда долларов. — Следует ли нам радоваться проблемам в российской экономике? Нет, мы сожалеем о них».

Министр добавил, что Будапешт не рассматривает Москву в качестве угрозы, и отметил, что антироссийские санкции нанесли ущерб экономике и провалились в политическом плане, так как не смогли ни к чему принудить РФ. По словам Сийярто, Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией в энергетической сфере, так как Москва куда более надежный партнер, чем страны ЕС.

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Одновременно с Москвой Будапешт собирается улучшать и связи с Вашингтоном. Еще до выборов премьер Виктор Орбан поддерживал кандидатуру Трампа как человека, который не станет в случае избрания вмешиваться во внутренние дела Венгрии, и теперь в Будапеште надеются, что это сыграет свою роль. «Новый президент дал понять, что не намерен экспортировать демократию в другие страны, — отметил Сийярто. — Значит, Вашингтон перестанет давить на нас в этой сфере».

В конце ноября 2016-го глава венгерского правительства пообщался по телефону с Трампом, от которого получил приглашение в Вашингтон. Орбан также заявил, что победа республиканца позволит западной цивилизации вернуться к «истинной демократии и прямому, честному разговору», освобожденному от «парализующего ограничения политкорректности».

В 2014 году Барак Обама, занимавший тогда пост главы государства, назвал Венгрию одной из стран, в которых «действуют бесконечные ограничения в отношении гражданского общества». Кроме того, венгерский премьер неоднократно подвергался критике как за свое жесткое отношение к мигрантам, так и за «ослабление демократии» во внутренней политике.