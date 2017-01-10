Венгерские НПО испугались репрессий после победы Трампа

Венгерские неправительственные организации (НПО) с иностранным финансированием опасаются репрессий со стороны официального Будапешта после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом во вторник, 10 января, пишет The Guardian.

В первую очередь речь идет об организациях, существующих на деньги миллиардера Джорджа Сороса. Венгерское правительство планирует в апреле 2017 года внести в парламент законопроект, обязывающий лидеров НПО отчитываться о личных активах. Эту инициативу правозащитники сочли «актом запугивания гражданского общества», связав ее с победой Трампа: по их мнению, успех республиканца на выборах развязал руки премьеру Виктору Орбану, который и ранее критиковал «проплаченных заграницей политических активистов, пытающихся продвигать иностранные интересы».

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В 2014 году действующий президент США Барак Обама назвал Венгрию одной из стран, в которых «действуют бесконечные ограничения в отношении гражданского общества, активистов запугивают — и все это делается для того, чтобы подорвать саму идею демократии». Теперь же, утверждают правозащитники, учитывая, что Трамп является противником Сороса, Орбан ожидает, что Госдеп и американское посольство в Будапеште закроют глаза на новый закон.

В конце ноября глава венгерского правительства пообщался по телефону с Трампом, от которого получил приглашение в Вашингтон. «Я думаю, что у Америки теперь будет президент, который не является идеологически ограниченным, — отметил премьер. — Он открытый человек, который гораздо больше заинтересован в успехе, эффективности и результатах, чем в политических теориях».

Орбан также заявил, что победа Трампа позволит западной цивилизации вернуться к «истинной демократии и прямому, честному разговору», освобожденному от «парализующего ограничения политкорректности». Сам венгерский премьер ранее неоднократно подвергался критике как за свое жесткое отношение к мигрантам, так и за «ослабление демократии» во внутренней политике.