Главы МИД России и Венгрии уточнили дату визита Путина в Будапешт

Визит президента России Владимира Путина в Будапешт состоится 2 февраля этого года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Москве, сообщает «Интерфакс».

«Наша сегодняшняя встреча станет важным этапом подготовки двустороннего саммита», — уточнил Лавров.

В ходе визита российский лидер, в частности, встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По информации руководителя аппарата венгерского премьера Яноша Лазара, лидеры двух стран обсудят социально-политические и экономические вопросы.

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22 сентября прошлого года Сийярто заявил, что политика Евросоюза в отношении России, основанная на санкциях, доказала свою несостоятельность. «Откровенно говоря, я думаю, что политика санкций доказала свою безуспешность, потому что она имела только отрицательный эффект. Она нанесла ущерб экономике европейских стран, нанесла ущерб российской экономике, украинской экономике, экономике бывших соцстран, и при этом она не приблизила полное выполнение минских договоренностей», — констатировал глава венгерского МИД.

После предыдущих переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана, состоявшихся 17 февраля прошлого года в Москве, политики пришли к общему мнению, что сотрудничество двух стран можно продолжать в обход ограничительных мер. В частности, речь шла о такой важной отрасли, как энергетика.