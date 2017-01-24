Венгрия подсчитала ущерб от антироссийских санкций

Антироссийские санкции «неэффективны и вредны» как для европейской экономики, так и для РФ. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В частности, потери его страны от ограничительных мер по экспорту за три года составили 6,5 миллиарда долларов. «Учитывая, что годовой объем венгерского экспорта — около 90 миллиардов долларов, это чувствительная потеря».

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Сийярто выразил надежду на смягчение санкций в марте в ходе саммита ЕС, однако «многое зависит от российско-американского диалога». «Это не повлияет напрямую на позицию Будапешта, но может оказать воздействие на ЕС в целом: если в диалоге Москвы и Вашингтона наметится позитивный сдвиг, будет легче убедить наших друзей в Европе последовать по тому же пути. Очевидно, что бизнес — против политики санкций», — отметил он.

Министр также пояснил, что Будапешт не раз выражал свое несогласие с политикой ЕС в отношении России. «Но мы не в состоянии поколебать европейское единство в этом вопросе... И кроме того, когда мы боролись за изменение решения и его переоценку — мы были не одни, таких стран было несколько. Но в тот день, когда надо было принимать решение, мы оказывались в одиночестве», — сказал он.

Кроме того, Сийярто заявил, что Венгрия «хотела бы стать одним из столпов перезагрузки отношений» России и Евросоюза. «Мы уверены, что если Европа не выстроит диалог с Москвой на прагматичной основе, то ЕС многое потеряет — в том числе в плане конкуренции с Китаем, США и Великобританией», — подчеркнул Сийярто.

23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что визит президента России Владимира Путина в Будапешт состоится 2 февраля этого года. Российский лидер, в частности, встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Власти Венгрии неоднократно высказывались против антироссийских санкций. Так, 22 сентября 2016 года Сийярто заявил, что политика ЕС, основанная в отношении России на ограничительных мерах, доказала свою несостоятельность, «потому что имела только отрицательный эффект». По его словам, ограничения нанесли ущерб экономике европейских стран, России и бывших государств соцлагеря.

После предыдущих переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана, состоявшихся 17 февраля прошлого года в Москве, политики пришли к общему мнению, что сотрудничество двух стран можно продолжать в обход ограничительных мер. В частности, речь шла о такой важной отрасли, как энергетика.

1 июля ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2017 года. В тот же день председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении контрсанкций (они ограничивают ввоз в страну ряда продуктов питания) с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года.