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05:46, 8 июля 2026Интернет и СМИ

В США объяснили удар по школе для девочек в Иране

CNN: ВС США проигнорировали корректировку данных о целях перед ударом по школе в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Командование Вооруженных сил (ВС) США проигнорировало предупреждение в базе данных, что координаты иранских объектов подлежат обязательной корректировке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным CNN, в системах планирования целей (MIDB и MARS) находились предупреждения, что информация по Ирану устарела и требует перепроверки. Однако это требование проигнорировали.

«Пентагон настаивает на том, чтобы все действовали быстрее», — подчеркнул источник телеканала.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану. При этом в понедельник, 6 июля, военные Ирана выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.

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