США атаковали Иран в ответ на удары по торговым судам в Ормузском проливе

США начали серию мощных ударов по Ирану. Об этом сообщило американское Центральное командование (CENTCOM) в социальной сети X.

США возобновили удары по Ирану

Известно, что семь взрывов прогремели в городе Сирик на юге страны и по шесть — в южном городе Бендер-Аббас и на острове Кешм. В результате атаки пострадали несколько человек.

В понедельник, 6 июля, военные Ирана выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе. Атаки осуществили по истечении недельного соглашения между США и Иран. Тогда автор Axios допустил, что в ответ на эти действия Вашингтон нанесет удары по иранским целям.

Новые удары назвали наказанием для Тегерана

В США заявили, что новые удары по Ирану стали ответом на атаки Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе. Кроме того, в Пентагоне посчитали опасными и неоправданными действия Тегерана.

Неназванный американский чиновник в беседе с CNN заявил, что атака США «не будет пропорциональной» ответной мерой.

Это наказание. Это будет продолжатся некоторое время Американский чиновник

Собеседник телеканала NBC назвал новые удары США по Ирану масштабнее предыдущих. По его словам, Вашингтон атакует Тегеран с помощью самолетов ВВС и тактических самолетов ВМС.

В Иране напомнили о нарушении соглашения

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании. «Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», — сказал он.

Дипломат добавил, что за минувшие три недели Соединенные Штаты неоднократно нарушали условия меморандума. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии Минфина США, разрешавшей сделки с иранской нефтью.

Переговоры двух стран оказались под угрозой

При этом, по данным The Wall Street Journal, США намерены продолжить переговоры с Ираном. Источники газеты заявили, что американские военные корабли «остаются наготове», чтобы возобновить блокаду иранских портов в случае приказа президента США Дональда Трампа.

Пункт 13 меморандума о взаимопонимании понятен: переговоры по окончательной сделке не начнутся, если угрозы будут продолжаться. Уважайте свою подпись Аббас Аракчи глава МИД Ирана

Так, под угрозой оказались два наиболее важных элемента временной сделки: снятие нефтяных санкций и безопасный проход судов через Ормузский пролив. Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи предупредил, что переговоры Ирана по окончательному соглашению с США не начнутся, если угрозы с американской стороны продолжатся.