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02:20, 8 июля 2026Мир

В США высказались о переговорах с Ираном после ударов

WSJ: США продолжат переговоры с Ираном, несмотря на удары
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press

США намерены продолжить переговоры с Ираном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«США продолжат переговоры с Ираном для достижения окончательного соглашения», — цитирует издание собеседника.

При этом источники газеты заявили, что американские военные корабли «остаются наготове», чтобы возобновить блокаду иранских портов в случае приказа президента США Дональда Трампа. Под угрозой оказались два наиболее важных элемента временной сделки: снятие нефтяных санкций и безопасный проход судов через Ормузский пролив.

Ранее США нанесли серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование Пентагона (CENTCOM) заявило, что новые удары стали ответом на атаки Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Как сообщил журналист портала Axios Барак Равид, удары наносили по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), береговым система наблюдения, стартовым площадкам для противокорабельных крылатых ракет и беспилотников, ракетам класса «земля-воздух», а также по портовым сооружениями. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании.

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