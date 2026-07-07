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09:55, 7 июля 2026Мир

Иран пригрозил США свернуть переговоры при одном условии

Аракчи: Переговоры Ирана по соглашению с США не начнутся, если угрозы продолжатся
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Переговоры Ирана по окончательному соглашению с США не начнутся, если угрозы с американской стороны продолжатся. Об этом предупредил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X.

«Пункт 13 меморандума о взаимопонимании понятен: переговоры по окончательной сделке не начнутся, если угрозы будут продолжаться. Уважайте свою подпись», — написал министр.

Аракчи подчеркнул, что ни иранский народ, ни вооруженные силы не поддаются угрозам.

Ранее в Иране в рамках церемонии «забивания дьявола» забросали камнями портрет президента США Дональда Трампа. Эта церемония была приурочена к прощанию с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

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