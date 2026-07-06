Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:40, 6 июля 2026Мир

Трампа «по-дьявольски» забросали камнями в Иране

CNN: Портрет Трампа забросали в Иране в рамках церемонии «забивания камнями дьявола»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Портрет президента США Дональда Трампа забросали камнями в Иране в рамках церемонии «забивания дьявола». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Забивание камнями дьявола — это ритуал хаджа, во время которого мусульманские паломники бросают небольшие камни в колонны, изображающие дьявола, символизируя отвержение зла», — уточняет телеканал.

По данным авторов материала, эта церемония была приурочена к прощанию с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Помимо бросания камней участники демонстрации также требовали устроить расправу над президентом США за уничтожение иранского правителя.

Прощание с Али Хаменеи состоялось 3 июля. Церемонию посетил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, а также министр энергетики России Сергей Цивилев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о крупнейшей атаке ВСУ на НПЗ в российском регионе

    Раскрыта самая вредная привычка перед сном

    Гоблин назвал жителей одной страны «природными стукачами»

    Россиянин побывал в городе Индии и описал его фразой «чистенько, мужик срет и море»

    Сандалии посетителя кафе описали в сети фразой «обувь для контрацепции»

    Уникальный след изгнанного 850 лет назад князя нашли в России

    Названа возможная причина участия Британии в ударах по Севастополю

    Продюсер подтвердил заявление Седоковой о насилии со стороны Тиммы

    Россиян предупредили об опасности жаркой погоды для здоровья

    Россиянам назвали самые рискованные виды уличной еды за границей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok