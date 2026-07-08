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05:30, 8 июля 2026Путешествия

Россиянка побывала у друзей в Германии и описала опыт фразой «у нас не будет так»

Алина Черненко

Фото: Perati Komson / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Елена побывала в гостях у друзей в Германии и описала опыт фразой «у нас не будет так». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации обратила внимание на чистоту на улицах немецких городов. По ее словам, за этим следят не только коммунальные службы, но и сами жители. «Немцы спокойно могут сделать замечание, пожаловаться или сообщить о плохом поведении соседа. Мусорить и оставлять после себя грязь — это не просто некрасиво, а может закончиться штрафом», — предупредила путешественница.

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Вторая особенность, удивившая Елену, — отсутствие в этой стране Европы высоких заборов. Вместо них немцы используют низкие ограждения, кусты, живую изгородь, цветы и аккуратные палисадники. Никто не стесняется, что их жизнь увидят посторонние, пояснила блогерша.

Она также отметила, что немцы не стыдятся экономить и делают это не из-за нехватки денег, а по привычке. Они спокойно сдают бутылки в автоматы, стоят в очереди с пустой тарой в магазине, выключают свет, регулируют отопление и не прогревают комнаты, в которых не находятся.

Кроме того, соотечественница заметила, что у жителей Германии не принято работать без конца. Магазины в этой стране закрываются рано, а из аптек в воскресенье могут встречаться только дежурные.

«Сначала это неудобно, потом понимаешь: система построена не только вокруг покупателя, но еще для человека, который стоит за кассой, обслуживает по выходным», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша поняла, чем отличаются молодые жительницы Германии от россиянок. К примеру, они не стремятся замуж и не считают, что брак — главный показатель успешной жизни.

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