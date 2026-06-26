Россиянка описала молодых женщин в Германии словами «не ждут, что мужчина будет платить»

Тревел-блогерша Елена пожила в немецкой семье и поняла, чем отличаются молодые жительницы Германии от россиянок. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что у немок «совершенно другие взгляды и ценности», в отличие от жительниц России. К примеру, они не стремятся замуж и не считают, что замужество — главный показатель успешной жизни. Они также не ждут, что мужчина будет платить за все.

«Немки знают, что выйти замуж не равно тому, что тебя будут полностью содержать и обеспечивать, даже после рождения детей. Они и не стремятся к этому, это не соответствует их привычной картине мира. Если вдруг вы не знали, в Германии зачастую мужчины уходят в декрет вместо женщин, которые в это время ходят на работу и зарабатывают деньги», — такими словами россиянка объяснила предпочтения европеек.

Также она подчеркнула, что немки не делают из внешности культ и спокойнее относятся к возрастным изменениям. «Я заметила, что немки могут вообще не краситься и не наряжаться, в том понимании как мы привыкли. Поэтому все россиянки сразу выделяются из толпы своей ухоженностью и стилем — это факт. Хотя, многие шутят, что как только обживутся в Германии, то это сразу видно: нет маникюра, на ногах — кроссовки, а не каблуки, грязная голова и отсутствие косметики на лице», — добавила блогерша.

В быту жительницы Германии также не стараются быть идеальными хозяйками — они часто покупают или заказывают готовую еду на дом. «Немки вообще не доказывают свою "женственность" и "хозяйственность". У них нет навязчивой идеи, что женщина должна всегда держать дом в идеальном порядке и чистоте, просто каждый сам убирает за собой и все», — заметила путешественница.

Ранее Елена описала европеек на отдыхе фразой «могут вести себя откровенно и вульгарно». По ее словам, девушки вообще не задумывались о том, как выглядят со стороны.