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07:30, 17 июня 2026Путешествия

Россиянка описала европеек на отдыхе фразой «могут вести себя откровенно и вульгарно»

Алина Черненко

Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Российская тревел-блогерша Елена пожила в одном отеле с девушками из Европы на тайском курорте Пхукет и рассказала об их поведении. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Во время отдыха автор публикации заметила на лежаке у бассейна компанию французов. По ее словам, девушки из этой группы вообще не задумывались о том, как выглядят со стороны.

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«Европейки реально не заморачиваются, могут вести себя откровенно и даже вульгарно, не смотря на людей вокруг. И в этом смысле, я думаю, можно поучиться свободе самовыражения и тому, чтобы принимать себя в любой форме и в любом весе», — такими фразами описала она иностранок.

Елена добавила, что среди француженок была молодая девушка, которая ходила купаться с грудным ребенком. Иностранка была полная, поэтому ей было тяжело вылезать из бассейна, и она попросила россиянку помочь ей. Соотечественница взяла на руки малыша и держала его, пока француженка выбиралась на сушу.

Россиянка восхитилась смелостью девушки, которая одна с маленьким ребенком прилетела в отель не «все включено» и смогла доверить младенца незнакомой иностранке. «Думаю, что смелости и открытости можно учиться, европейские женщины проще относятся ко многим вещам, даже к материнству», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в гостях у подруги, живущей в Словении, и призналась, что больше не завидует европейским женщинам. В частности, россиянку сильно удивил и даже в некоторой степени разочаровал их быт.

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