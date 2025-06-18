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09:04, 18 июня 2025Путешествия

Россиянка описала жизнь женщин в Европе фразой «больше не завидую»

Алина Черненко

Фото: Wei Khang Chong / Unsplash

Российская путешественница побывала в гостях у подруги, живущей в Словении, и призналась, что больше не завидует европейским женщинам. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автора публикации сильно удивил и даже в некоторой степени разочаровал быт европеек. «Все те удобства, к которым мы с вами привыкли в России, им недоступны — есть сферы, которые вообще не развиты и вряд ли когда-то догонят нас», — такими фразами описала увиденное блогерша.

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Первое преимущество, которое есть у россиянок перед европейками, по мнению автора публикации, — это возможность с легкостью найти работу на полдня. Она подчеркнула, что в России женщины могут находиться в декрете, получая пособие на ребенка, а параллельно зарабатывать деньги по удобному графику.

Кроме того, путешественница отметила, что в России бабушки любят сидеть со своими внуками и легко заменяют нянь. «Бабушки в Европе не готовы выполнять функции нянь, поэтому приходится брать человека со стороны», — пояснила она.

Автор также обратила внимание на тот факт, что в России женщинам легко удается быть красивыми — для них это не роскошь, а норма жизни. Все, что связано с уходом и красотой, доступно для соотечественниц с любым уровнем дохода, добавила она.

«Чтобы быть красивой в Европе, нужно иметь много денег, там в целом сфера красоты не развита — всем без разницы потому что. Поэтому я правда сочувствую европейкам, ведь, может, они бы и хотели иметь маникюр, но просто позволить себе его не могут — дорого и некачественно», — заключила россиянка.

Ранее другая российская путешественница побывала в Европе и описала местных женщин словами «гордятся тем, за что у нас осуждают». Она выразила мнение, что европейки самодостаточны и не конкурируют друг с другом за внимание мужчин.

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