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05:31, 30 апреля 2025Путешествия

Россиянка описала женщин в Европе словами «гордятся тем, за что у нас осуждают»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница побывала в Европе и описала местных женщин словами «гордятся тем, за что у нас осуждают». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

«Девочкам в Европе с самых ранних лет внушают, что они уникальные, неповторимые в своей индивидуальности», — написала автор, отметив, что такие установки повышают женщинам самооценку.

Россиянка также выразила мнение, что европейки самодостаточны и не конкурируют друг с другом за внимание мужчин. Кроме того, они не стремятся выйти замуж как можно раньше.

«Заводить разговоры о чужой внешности, обсуждать физические особенности и манеру одеваться считается в большинстве стран Европы плохим тоном», — добавила блогерша. Поэтому, по ее словам, женщины там не стесняются носить облегающие платья или открытую одежду даже при лишнем весе.

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«В России женщины очень боятся стареть. Седина и морщины у нас считаются еще более неприличными, чем одиночество, поэтому с ними начинают бороться задолго до появления», — отметила автор. В Европе же, по ее наблюдениям, проявления возраста являются признаком самодостаточности и принятия себя.

Ранее другая тревел-блогерша назвала привычки итальянцев, которые в России часто считаются стыдными. Она тоже обратила внимание, что женщины в этой стране не переживают из-за седины и принимают себя такими, какие они есть.

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