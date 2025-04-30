Россиянка описала женщин в Европе словами «гордятся тем, за что у нас осуждают»

Российская путешественница побывала в Европе и описала местных женщин словами «гордятся тем, за что у нас осуждают». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

«Девочкам в Европе с самых ранних лет внушают, что они уникальные, неповторимые в своей индивидуальности», — написала автор, отметив, что такие установки повышают женщинам самооценку.

Россиянка также выразила мнение, что европейки самодостаточны и не конкурируют друг с другом за внимание мужчин. Кроме того, они не стремятся выйти замуж как можно раньше.

«Заводить разговоры о чужой внешности, обсуждать физические особенности и манеру одеваться считается в большинстве стран Европы плохим тоном», — добавила блогерша. Поэтому, по ее словам, женщины там не стесняются носить облегающие платья или открытую одежду даже при лишнем весе.

«В России женщины очень боятся стареть. Седина и морщины у нас считаются еще более неприличными, чем одиночество, поэтому с ними начинают бороться задолго до появления», — отметила автор. В Европе же, по ее наблюдениям, проявления возраста являются признаком самодостаточности и принятия себя.

Ранее другая тревел-блогерша назвала привычки итальянцев, которые в России часто считаются стыдными. Она тоже обратила внимание, что женщины в этой стране не переживают из-за седины и принимают себя такими, какие они есть.