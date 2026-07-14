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Из жизни
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11:41, 14 июля 2026Из жизни

Тигр растерзал пастуха

В Индии тигр убил пастуха в буферной зоне заповедника
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: JFS07 / Shutterstock / Fotodom

В Индии 50-летний Дашратх Ядав стал жертвой тигра в буферной зоне заповедника Катарниагхат. Об этом пишет The Times of India.

Ядав ушел пасти скот. Когда к восьми вечера мужчина так и не вернулся домой, его брат поднял тревогу. В результате поисков останки пастуха нашли в лесу. Рядом были следы хищника, но сильный дождь помешал их изучить. Тем не менее из-за характера ран полиция уверена, что Ядава растерзал тигр.

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Лесничий Апурв Диксит пояснил, что пастух зашел в лес незаконно, поэтому его семье не положена компенсация в размере 500 тысяч рупий (около 600 тысяч рублей). Ее выплачивают, если дикое животное нападает на человека за пределами лесной зоны. Диксит добавил, что местных жителей регулярно предупреждают об опасности, но многие из них продолжают нарушать запреты.

Ранее сообщалось, что в штате Карнатака, Индия, завершилась поисковая операция, в ходе которой разыскивали 12-летнюю тигрицу и ее новорожденных детенышей. Ранее она напала на двух мужчин.

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