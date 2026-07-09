Тигрицу с пятью детенышами поймали после нападения на двух мужчин

В Индии тигрицу и ее пятерых детенышей поймали после нападения на двух мужчин

В штате Карнатака, Индия, завершилась поисковая операция, в ходе которой разыскивали 12-летнюю тигрицу и ее новорожденных детенышей. Об этом сообщает The Hans India.

Тигрицу решили поймать после нападения на фермера Кирана. Вторым пострадавшим стал сотрудник лесного департамента, который ее разыскивал. Для поимки тигрицы использовали специально обученных слонов. Несмотря на это, ее долго не могли выследить. Хищница с тигрятами скрылась глубоко в лесу.

Ее усыпили с помощью дротика вечером 4 июля. Ночью сотрудникам лесного департамента удалось найти и ее пятерых детенышей — трех самцов и двух самок, появившихся на свет 25 дней назад.

Все семейство перевезли в Биологический парк Баннергхатта в Бангалоре. Звери не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудники департамента лесного хозяйства штата Махараштра поймали двух тигров-людоедов. Они растерзали четырех женщин.

