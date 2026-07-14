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11:37, 14 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Популярность аниме на фронте объяснили

Доброволец Владимир: Аниме отвлекает военнослужащих от ужасной реальности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Аниме помогает военнослужащим отвлечься от ужасов реальности боевых действий. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал российский доброволец Владимир (имя изменено по просьбе героя).

«Аниме — это что-то легкое, смешное и абсурдное. Оно отвлекает от ужасной реальности», — заметил он.

По словам военнослужащего, аниме смотрят люди, которые верят в доброе и светлое в человеке. Таких легче поднять на благое дело с помощью пропаганды, признается он. При этом и сам Владимир хотя и не смотрит сериалы, но купил себе несколько аниме-фигурок. «Теперь у меня на полке стоят параллельно Сталин, Дзержинский — и непонятные полуголые девушки», — рассказал он.

Ранее продюсер из Омска Роман Герасимов превратил родной город в аниме. Он создал с помощью нейросети серию роликов, где городские виды изображены в стиле мультфильмов студии Ghibli.

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