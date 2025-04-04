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18:18, 4 апреля 2025Моя страна

Продюсер из Омска превратил родной город в аниме с помощью нейросети

Продюсер из Омска создал серию роликов о родном городе в стиле аниме
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Омский продюсер и шоумен Роман Герасимов превратил родной город в аниме. Об этом пишет портал Om1.ru.

Герасимов с помощью нейросети создал серию роликов, где Омск изображен в стиле мультфильмов студии Ghibli. Видео быстро стали вирусными среди омичей — зрителей подкупили их атмосферность и сказочный настрой.

«На самом деле это не такой легкий процесс, как кажется. На создание каждого ролика у меня уходило около шести часов. Для того чтобы все подготовить, в том числе сделать раскадровку, анимацию, движение камеры, смонтировать, требуется много времени», — рассказал Герасимов.

Продюсер занимается созданием контента об Омске уже около семи лет. Одной из первых его работ был короткометражный фильм «Киберпанк», в котором город показан в далеком 2121 году. Герасимов также регулярно берет интервью у омичей и помогает им создавать семьи. «Можно сказать, эти мультфильмы — просто новая ветвь моего развития в плане создания контента для Омска. На эту идею меня натолкнул мой подписчик, когда я начал разбираться в анимациях и нейросетях», — рассказал продюсер.

Ранее сообщалось, что в городе Ставрополе на соборе святого равноапостольного князя Владимира появятся проекции изображений икон в честь Пасхи. Ключарь православного храма протоиерей Владимир Острожинский рассказал, что они готовят анимированный видеоряд, который будет транслироваться на стенах здания.

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