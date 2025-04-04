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15:17, 4 апреля 2025Моя страна

На российском храме на Пасху впервые появятся проекции икон

На православном храме Ставрополья впервые появятся проекции икон в честь Пасхи
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В городе Ставрополе на соборе святого равноапостольного князя Владимира появятся проекции изображений икон в честь Пасхи. Об этом пишет ТАСС.

Ключарь православного храма протоиерей Владимир Острожинский рассказал, что они готовят анимированный видеоряд, который будет транслироваться на стенах здания. Предполагается, что он будет состоять из основных событий, связанных с праздником Воскресения Христова, Пасхи, таких как Воскрешение праведного Лазаря, Вход Господень во Иерусалим и Тайная Вечеря. Подобное, по его словам, можно будет увидеть на соборе впервые.

«Решили создать проекцию изображений икон к празднику Пасхи. Провели пробу, приезжали специалисты из Краснодара, посмотрели, как это будет выглядеть», — поделился подробностями подготовки Острожинский. Проекции будут сопровождаться пасхальными песнопениями. Символику Пасхи можно будет заметить и на проекциях.

Известно, что видеоряд будет транслироваться с наступлением темноты и до рассвета, начиная с пасхальной ночи 20 апреля и до 24 апреля. Проекции будут покрывать всю высоту храма — 38 метров. «Уверены, что ребятам, прихожанам, жителям района Перспективный и города Ставрополя понравится красивый пасхальный подарок», — заявил протоиерей Острожинский.

Собор святого равноапостольного князя Владимира открыли в Ставрополе в 2018 году. Он является одним из крупнейших в регионе и может вместить более 1,5 тысячи верующих.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе открылась выставка «Чырыстон Ир. Православная Осетия», на которой верующие могут приложиться к святыне — ковчегу с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Посетить ярмарку можно по 6 апреля включительно.

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