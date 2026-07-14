Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:31, 14 июля 2026Силовые структуры

Раскрыта роль украинского рэпера в подготовке масштабной атаки дронов по России

Рэпер Kyivstoner контролировал и управлял логистикой дронов в Россию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский рэпер Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев) контролировал и управлял логистикой FPV-дронов в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерал-майора ФСБ в отставке Александра Перелыгина.

Также, по его словам, рэпер должен был помочь исполнителям теракта с последующей эвакуацией из России.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении атаки дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье. Беспилотники были контрабандой доставлены в Россию — их замаскировали под партию испанской керамической плитки. Одним из организаторов теракта назвали рэпера Васильева, выступающего под псевдонимом Kyivstoner. Сам исполнитель опроверг свою причастность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
    Торговый партнер России резко сократил закупки нефти
    Россиянам предсказали ставки по вкладам к началу осени
    Стало известно о склонении российских подростков к псевдорелигии под видом кружков
    Тигр растерзал пастуха
    Одна страна вышла из «коалиции желающих» по Украине
    Ставший мемом футболист Холанд потратил более 100 тысяч рублей на сувенирные чучела
    Популярность аниме на фронте объяснили
    Объявлена дата начала производства обновленного внедорожника Lada
    Названы чаще всего вызывающие изжогу продукты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok