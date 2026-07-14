Раскрыта роль украинского рэпера в подготовке масштабной атаки дронов по России

Рэпер Kyivstoner контролировал и управлял логистикой дронов в Россию

Украинский рэпер Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев) контролировал и управлял логистикой FPV-дронов в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерал-майора ФСБ в отставке Александра Перелыгина.

Также, по его словам, рэпер должен был помочь исполнителям теракта с последующей эвакуацией из России.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении атаки дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье. Беспилотники были контрабандой доставлены в Россию — их замаскировали под партию испанской керамической плитки. Одним из организаторов теракта назвали рэпера Васильева, выступающего под псевдонимом Kyivstoner. Сам исполнитель опроверг свою причастность.