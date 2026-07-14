ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье. Ее организатором оказался популярный украинский рэпер

«Лента.ру»: Организатором сорванной ФСБ атаки дронов оказался украинский рэпер Киевстонер

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала попытку Службы безопасности Украины (СБУ) устроить теракт на стратегическом предприятии в жилом районе Московской области, одним из организаторов которого оказался популярный украинский рэпер Альберт Васильев, выступающий под псевдонимом Киевстонер. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ сорвала теракт СБУ в Подмосковье

По данным ЦОС ФСБ России, атаку на стратегическое предприятие в жилом районе Подмосковья СБУ планировала осуществить при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), контрабандой доставленных в Россию. Предотвратить теракт удалось при помощи комплекса оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий.

Началом спецоперации по пресечению теракта стали данные разведки о доставке груза дронов, который следовал из города Братислава (Словакия) через города Седльце (Польша) и Брест (Белоруссия) в Московскую область. Как отметили в ФСБ, доставка была организована СБУ при содействии спецслужб европейских государств.

Контрабандный груз включал 35 FPV-дронов с системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Боевая часть беспилотников состояла из взрывчатки иностранного производства, а первичная настройка и сборка дронов перед отправкой в Россию производились в Киеве.

БПЛА были замаскированы под партию испанской керамической плитки, которую ФСБ взяла под наблюдение. После доставки груза в Подмосковье его разместили в заранее арендованном ангаре, расположенном неподалеку от стратегического предприятия — цели атаки.

Дроны готовил к запуску экс-боец ЧВК «Вагнер»

Для поддержания «легенды» о коммерческом использовании ангара сотрудники СБУ дистанционно заказали туда доставку строительных и отделочных материалов. За аренду ангара и прием товара отвечал гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами за деньги.

Для подготовки помещения к запуску беспилотников СБУ привлекла двух граждан Молдовы — 40-летнего Виктора Пирлога и 31-летнего Аурела Калоса, которые прошли спецподготовку. Подготовив ангар, оба агента покинули Россию. В качестве непосредственного исполнителя преступления украинская спецслужба привлекла гражданина России.

Фото: Artem Kniaz / Shutterstock / Fotodom

Для вербовки использовались контакты СБУ в неназванной международной террористической организации (МТО), запрещенной на территории РФ. Исполнитель — бывший участник одной из этнических организованных преступных группировок (ОПГ) — ранее отбывал длительный срок лишения свободы.

В 2022 году он заключил контракт с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» и после участия в СВО был амнистирован, получив в 2023 году российское гражданство. Действуя по инструкциям кураторов, он собрал и активировал дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами, после чего покинул место преступления.

Беспилотники СБУ уничтожили при запуске

Исполнитель теракта затаился в условленном месте, чтобы дождаться группу эвакуации. Та должна была доставить его на конспиративную квартиру, а затем вывезти на Украину для участия в боевых действиях против России. Между тем сразу после запуска подготовленных беспилотников все они были уничтожены.

Дроны ликвидировало спецподразделение ФСБ России, которое сопровождало проведение операции. Как отметили в российской спецслужбе, в ходе оперативных мероприятий была обеспечена полная безопасность стратегического предприятия (цели атаки), гражданских лиц и военнослужащих.

В настоящее время исполнитель теракта задержан и дает признательные показания о том, что действовал в интересах украинской стороны при координации со стороны участников МТО. Арендатор ангара, который принимал дроны, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем.

Как отметили в ФСБ, для выполнения отдельных поручений при подготовке теракта СБУ привлекала подростков 13-16 лет. В частности, они участвовали в активации незаконно приобретенных SIM-карт для управления дронами.

Организатором теракта оказался украинский рэпер

В ФСБ установили, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США, 35-летний Альберт Васильев — популярный украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним Киевстонер.

По данным российской спецслужбы, параллельно Васильев, который проживает в Испании и Словакии, занимается распространением кокаина. По факту сорванной операции СБУ следственное управление ФСБ возбудило и расследует уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 («Теракт») УК РФ.

Украинский рэпер Альберт Васильев (Киевстонер) Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

В спецслужбе напомнили, что в соответствии с примечанием к статье 205 УК РФ лицо, которое участвовало в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или другим способом помогло предотвратить теракт и если в его действиях нет других составов преступлений.

В соответствии со статьей 31 УК РФ лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца

из сообщения ЦОС ФСБ России

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