Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:12, 14 июля 2026Наука и техника

На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу

MWM: Планы Украины по ударам ракетой FP-9 парируются усилением ПВО России
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Планы Украины по ударам новой ракетой FP-9, летные испытания которой могут состояться в текущем году, парируются усилением российской противовоздушной обороны (ПВО). С такой оценкой выступил Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал напомнил, что, согласно украинской компании Fire Point, новая ракета предназначена для доставки 800-килограммовой боевой части на дальность около 850 километров, что якобы «позволит поражать Москву, Санкт-Петербург, крупные военные штабы, логистические центры и энергетическую инфраструктуру с пусковых площадок на территории, контролируемой Украиной». «Эта программа представляет собой один из самых амбициозных проектов, предпринятых украинской оборонной промышленностью с начала полномасштабных боевых действий в 2022 году», — пишет издание.

Согласно MWM, в настоящее время Россия располагает наиболее развитой в мире ПВО, которая, в частности, включает системы С-400, ракеты которой по ряду параметров превосходят западные аналоги.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

«Ракеты 48Н6ДМ и более новая 40Н6 системы были разработаны для поражения целей на скоростях более 14 чисел Маха, что позволяет им быстро набирать высоту для поражения баллистических целей, снижающихся с очень высокой скоростью. Это почти в три раза превышает скорость перехватчиков, запускаемых конкурирующей американской системой Patriot, и, таким образом, представляет собой особенно серьезную проблему для усилий Украины и ее стратегических партнеров по разработке ракет, способных обходить российскую систему противоракетной обороны», — заключает журнал.

В июне издание «Инсайдер.UA» в Telegram со ссылкой на соучредителя Fire Point Дениса Штилермана сообщило, что Украина в ближайшее время ожидает запуск баллистической ракеты FP-9, которую можно считать аналогом изделия российского комплекса «Искандер-М».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
    Оскар Кучера раскрыл последствия скандального интервью Дудю
    Заболевшая раком телеведущая объявила о победе над ним
    Власти сообщили о пострадавших после атаки ВСУ на один из крупнейших НПЗ юга России
    Патрушев резко высказался о политике Байдена по отношению к России
    Стала известна причина смерти олимпийской чемпионки по биатлону в 53 года
    Политик Борис Надеждин объяснил свое задержание
    Москвичей предупредили о пике активности комаров
    Одна из провинций Китая объявила о полном запрете бензиновых машин
    Извращенец заманил к себе и изнасиловал ребенка с задержкой развития в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok