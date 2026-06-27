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15:02, 27 июня 2026Бывший СССР

На Украине анонсировали запуск аналога «Искандера»

Разработчик Fire Point Штилерман анонсировал запуск украинского аналога «Искандера»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Украина в ближайшее время ожидает запуск баллистической ракеты FP-9, которую можно считать аналогом изделия российского комплекса «Искандер-М». Эту новость анонсировал соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман, передает «Инсайдер.UA» в Telegram.

«В ближайшее время ожидаем первый запуск баллистической ракеты FP-9», — сказал он.

По словам Штилермана, Киев также готов производить дальнобойные ракеты «Фламинго» в необходимом количестве. Изготовлением этого вида оружия тоже занимается компания Fire Point.

27 июня стало известно, что Украина попыталась нанести удар дальнобойными ракетами «Фламинго». Все ракеты, как сообщили в Минобороны, были ликвидированы Вооруженными силами (ВС) России.

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