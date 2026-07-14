Стало известно о склонении российских подростков к псевдорелигии под видом кружков

Львова-Белова заявила о склонении российских подростков к псевдорелигии под видом кружков

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила о склонении российских подростков к псевдорелигии под видом кружков саморазвития. Ее слова приводит РИА Новости.

«Используя религиозную и квазирелигиозную риторику в сочетании с возможностями цифровых платформ, они воздействуют на мировоззрение молодежи и склоняют ее к опасным убеждениям и поступкам под видом духовного роста или "особой миссии"», — обозначила Львова-Белова.

По данным омбудсмена, подобные объединения, как правило, маскируются под кружки саморазвития, практики медитации, группы психологической поддержки или сообщества по интересам.

Она подчеркнула, что организаторы таких объединений прибегают к психологическому манипулированию, финансовой эксплуатации и изоляции участников от близких. Дополнительным инструментом, по ее информации, служат таргетированная реклама и персонализированный контент, адресованные подросткам с определенными запросами и уязвимостями.

В этой связи Львова-Белова призвала расширить в России сферу реализации просветительских проектов, направленных на профилактику вовлечения несовершеннолетних в деструктивные практики.

Ранее сообщалось, что в России захотели разработать закон о травле в школах. Львова-Белова рекомендовала правительству законодательно закрепить понятие травли в школах и создать систему сбора статистики по таким случаям в образовательных учреждениях.