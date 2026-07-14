Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:42, 14 июля 2026Россия

Стало известно о склонении российских подростков к псевдорелигии под видом кружков

Львова-Белова заявила о склонении российских подростков к псевдорелигии под видом кружков
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила о склонении российских подростков к псевдорелигии под видом кружков саморазвития. Ее слова приводит РИА Новости.

«Используя религиозную и квазирелигиозную риторику в сочетании с возможностями цифровых платформ, они воздействуют на мировоззрение молодежи и склоняют ее к опасным убеждениям и поступкам под видом духовного роста или "особой миссии"», — обозначила Львова-Белова.

По данным омбудсмена, подобные объединения, как правило, маскируются под кружки саморазвития, практики медитации, группы психологической поддержки или сообщества по интересам.

Она подчеркнула, что организаторы таких объединений прибегают к психологическому манипулированию, финансовой эксплуатации и изоляции участников от близких. Дополнительным инструментом, по ее информации, служат таргетированная реклама и персонализированный контент, адресованные подросткам с определенными запросами и уязвимостями.

В этой связи Львова-Белова призвала расширить в России сферу реализации просветительских проектов, направленных на профилактику вовлечения несовершеннолетних в деструктивные практики.

Ранее сообщалось, что в России захотели разработать закон о травле в школах. Львова-Белова рекомендовала правительству законодательно закрепить понятие травли в школах и создать систему сбора статистики по таким случаям в образовательных учреждениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
    Россиянам предсказали ставки по вкладам к началу осени
    Стало известно о склонении российских подростков к псевдорелигии под видом кружков
    Тигр растерзал пастуха
    Одна страна вышла из «коалиции желающих» по Украине
    Ставший мемом футболист Холанд потратил более 100 тысяч рублей на сувенирные чучела
    Популярность аниме на фронте объяснили
    Объявлена дата начала производства обновленного внедорожника Lada
    Названы чаще всего вызывающие изжогу продукты
    Раскрыта роль украинского рэпера в подготовке масштабной атаки дронов по России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok