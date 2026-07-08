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06:00, 8 июля 2026Интернет и СМИ

Победитель лотереи раскрыл появившееся у него после выигрыша необычное хобби

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: smile23 / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником SingleFinance1258 рассказал о необычном хобби, появившемся после выигрыша в лотерее. Два года назад мужчина стал обладателем семи миллионов долларов, которые он инвестировал и почти удвоил за это время.

«Когда я нахожусь за границей, мне нравится знакомиться с людьми в хостелах, в которых я останавливаюсь. Мы играем в карточные игры, исследуем города и ходим ужинать и выпивать по вечерам, иногда заходя в клубы», — написал автор.

Он уточнил, что бронирует свою комнату в хостеле лишь на половину от предполагаемого срока пребывания в городе. Если ему нравятся новые знакомые, то он арендует большой дом и приглашает их туда, чтобы вместе провести еще какое-то время в куда более комфортных условиях.

«Несколько парней, с которыми я познакомился, — цифровые кочевники, и они даже виделись со мной в других странах спустя несколько месяцев!» — заключил он.

Ранее другой пользователь Reddit, несколько лет назад выигравший в лотерею более 50 миллионов долларов, рассказал о переменах в жизни. По словам 28-летнего мужчины, деньги действительно решили множество проблем.

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