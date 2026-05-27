Ставший миллионером победитель лотереи рассказал о переменах в жизни после выигрыша

Пользователь Reddit с ником Open-Corgi5476, несколько лет назад выигравший в лотерею более 50 миллионов долларов, рассказал о переменах в жизни. По словам 28-летнего мужчины, деньги действительно решили множество проблем.

«Теперь мне не нужно беспокоиться о бензине или ценах на продукты. Могу провести весь день, не вставая с постели, ничем себя не утруждая. Могу путешествовать и встречаться с друзьями в разных уголках страны. Единственное, что деньги не могут исправить, — это то, что внутри вас самих. Если вы хотите чего-то добиться в жизни, вам все равно придется работать, а деньги просто облегчают этот процесс», — написал автор.

Он добавил, что после победы не стал увольняться с работы, однако совершенно потерял мотивацию ездить в офис. День за днем он звонил начальнику и притворялся больным, пока через месяц его наконец не уволили за прогулы.

Мужчина уточнил, что сразу после победы отправился с женой в шикарный ресторан, где они заказывали все блюда подряд, не глядя на их стоимость. Первой же большой покупкой стал дом, который, впрочем, показался семье слишком гигантским. Из-за этого они продали его и купили более уютное, но все равно достаточно дорогое жилище с пятью спальнями.

