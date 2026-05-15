Ставший миллионером победитель лотереи раскрыл неожиданное последствие своей удачи

Пользователь Reddit с ником ArtichokeStill816 рассказал о переменах, произошедших в его жизни после победы в лотерее. Выходец из достаточно бедной семьи, в которой всегда считали каждую копейку, стал обладателем 20 миллионов долларов.

Он уточнил, что не стал рассказывать родственникам о своей удаче. Однако попытка скрыть столь большую сумму привела к неожиданным последствиям — ему пришлось придумать, как объяснить близким свое улучшившееся материальное положение.

«Я стал брать больше смен и работать усерднее. Кроме того, я купил машину для себя и своей семьи. Они беспокоятся из-за ежемесячных взносов, но на самом деле я внес 30 тысяч долларов за небольшой Hyundai одним платежом. Сейчас я также подрабатываю в Uber. Несколько раз оплачивал продукты и аренду жилья для семьи. В моей жизни ничего особо не изменилось», — написал автор, добавив, что до сих пор покупает шампунь в сети магазинов Dollar Tree (аналог российского Fix Price).

