Ставший миллионером победитель лотереи раскрыл рецепт успеха

Пользователь Reddit с ником SingleFinance1258, год назад выигравший в лотерею около семи миллионов долларов, рассказал, как шел к своему неожиданному триумфу. По словам мужчины, его вложения на пути к победе в розыгрыше оказались не такими уж значительными.

«Я покупал несколько билетов раз в две недели. По моим прикидкам, за всю жизнь я потратил на них не более двух тысяч долларов, — написал автор. — Какие эмоции я испытал после победы? Поначалу это был просто шок, за которым последовал мощный выброс адреналина».

Автор не раскрыл страну проживания и возраст, однако намекнул, что ему нет еще и 30 лет. После победы в лотерее он сменил квартиру на дом и обзавелся дорогими автомобилями, однако с самого начала он начал инвестировать выигрыш. Благодаря этому сумма на его счетах, несмотря на расходы, увеличилась до 11 миллионов долларов.

Ранее другая пользовательница Reddit выиграла в лотерею миллионы рублей и разочаровалась в бойфренде. По ее словам, молодой человек стал в шутку думать, на что они могут потратить призовые деньги, и не все пункты из списка понравились победительнице.

