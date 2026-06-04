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18:24, 4 июня 2026Путешествия

Молния поразила туриста на горе в Европе

Молния поразила туриста на горе Монблан в Альпах
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: 145Patma / Shutterstock / Fotodom

Молния поразила туриста из Польши в плечо на горе Монблан в Европе. Об этом РИА Новости рассказали в итальянской горноспасательной службе.

Инцидент произошел на одной из вершин Монблана в Альпах, именуемой Зуб Гиганта. Два туриста оказались заблокированы на горе в связи со сложными погодными условиями.

Несмотря на непогоду, итальянские спасатели смогли спустить двух альпинистов без помощи вертолета и передать их медикам. Уточняется, что состояние обоих не вызывает опасений.

Ранее 72-летний альпинист не выжил во время спуска в итальянских Альпах. Мужчина принял расщелину за безопасное место для спуска, но был облит водой из ближайшего порога замерзшего водопада.

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