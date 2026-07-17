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08:11, 17 июля 2026Мир

Более половины сенаторов США поддержали «сокрушительные санкции» против России

Axios: Более 60 сенаторов поддержали законопроект о сокрушительных санкциях против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

Более 60 сенаторов поддержали законопроект о «сокрушительных санкциях» против России, автором которого является Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Двухпартийная инициатива по принятию пересмотренного пакета санкций против России (...) имеет более 60 соавторов — этого достаточно для голосования в Сенате (...). Самым большим оставшимся препятствием является получение времени для обсуждения в Палате представителей», — передает портал.

По данным авторов материала, лидеры Республиканской партии обсудили инициативу с другими сенаторами по телефону, чтобы выяснить, есть ли возражения против его вынесения на рассмотрение в Конгрессе. Таким образом, они пытаются «как можно быстрее продвинуть его» принятие законодателями.

10 июля в ходе визита в Киев Грэм заявил, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта о санкциях против России. Предложенный еще в прошлом году законопроект предполагает пошлины против России и торгующих с ней партнеров. Прежде всего, эта мера нацелена на полное пресечение торговли нефтью и ураном.

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